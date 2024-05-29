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Лука Дончич — на девятом месте по трипл-даблам в истории плей-офф НБА

Лука Дончич — на девятом месте по трипл-даблам в истории плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич занимает девятое место по количеству трипл-даблов в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В настоящий момент в активе словенца девять матчей в постсезоне с трёхзначными показателями в статистике.

Лидером по трипл-даблам в истории плей-офф НБА является легенда лиги Мэджик Джонсон. В его активе 30 трипл-даблов – для этого ему потребовалось сыграть в 190 матчах плей-офф. Дончич оформил девять трипл-даблов за 44 игры.

Напомним, Дончич оформил трипл-дабл во время недавнего четвёртого матча финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (100:105, 3-1 в серии). В этой игре Лука набрал 28 очков, совершил 15 подборов и отдал 10 результативных передач.

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