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Гомельский рассказал, что ЦСКА удалось впервые за все матчи с УНИКСом в этом сезоне ЕЛ

Гомельский рассказал, что ЦСКА удалось впервые за все матчи с УНИКСом в этом сезоне ЕЛ
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о второй игре финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА. Встреча состоялась в Казани и завершилась в пользу армейцев со счётом 94:83 (2-0 в серии).

Единая лига ВТБ . Финал
28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 94
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 22, Димитриевич - 18, Лабери - 14, Рейнольдс - 11, Д. Кулагин - 11, Грин - 5, Воронцевич - 2, Беленицкий, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
ЦСКА: Тримбл - 20, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 10, Астапкович - 10, Джекири - 9, М'Бай - 9, Курбанов - 9, Хэнлан - 8, Ухов - 5, Ганькевич, Антонов, Карданахишвили

«Ключевой, как мне показалось, была первая четверть. Счёт 23:8, «+15» в пользу ЦСКА. Но я не про 23. Были четверти, когда ЦСКА и больше 30 очков набирал. Защита. Пропустить восемь очков… По-моему, в первый раз за все очные встречи этих команд в нынешнем сезоне ЦСКА удалось решить проблему Димитриевича. И здесь нужно отдать должное Никите Курбанову. Это было самоотверженно, умно и агрессивно. И вышедший на его замену Антон Астапкович продолжил дело», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.

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