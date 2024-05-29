Гомельский рассказал, что ЦСКА удалось впервые за все матчи с УНИКСом в этом сезоне ЕЛ

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о второй игре финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА. Встреча состоялась в Казани и завершилась в пользу армейцев со счётом 94:83 (2-0 в серии).

«Ключевой, как мне показалось, была первая четверть. Счёт 23:8, «+15» в пользу ЦСКА. Но я не про 23. Были четверти, когда ЦСКА и больше 30 очков набирал. Защита. Пропустить восемь очков… По-моему, в первый раз за все очные встречи этих команд в нынешнем сезоне ЦСКА удалось решить проблему Димитриевича. И здесь нужно отдать должное Никите Курбанову. Это было самоотверженно, умно и агрессивно. И вышедший на его замену Антон Астапкович продолжил дело», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.

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