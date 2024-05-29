Перасович — о финальной серии ЕЛ с ЦСКА: тяжело сохранять оптимизм

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящих матчах финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. После двух первых игр впереди армейцы (2-0 в серии). Первые два матча проходили в Казани. Две следующие игры состоятся в Москве. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

«Мы не собираемся выбрасывать белый флаг. Никто в нашей команде не собирается сдаваться. Едем в Москву и постараемся забрать хотя бы один матч. Если мы одержим хотя бы одну победу, то у нас появятся шансы. Если выиграем дважды, шансы станут ещё выше. Мы не сдаёмся и постараемся сделать всё возможное. Потому что наши болельщики и клуб заслуживают этого.

Безусловно, после такого поражения, как сегодня, тяжело сохранять оптимизм, но мы обязаны оставаться оптимистами. По ходу сезона мы доказывали, что способны демонстрировать хороший баскетбол и побеждать ЦСКА. Конечно, нам очень не хватает Бако, поскольку он является ключевым звеном нашей обороны. Но нам нужно найти способ играть без него», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Следующий матч между ЦСКА и УНИКСом состоится 31 мая. Начало запланировано на 20:00 мск.