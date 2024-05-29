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Энтони Эдвардс установил новое достижение в НБА

Энтони Эдвардс установил новое достижение в НБА
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22-летний защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с «Даллас Маверикс» набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал девять результативных передач. Как информирует статистический сервис StatMamba, Энтони стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), достигшим подобных статистических показателей в игре, в которой команда могла завершить борьбу в плей-офф.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
100 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 16, Харди - 13, Гэффорд - 12, Вашингтон - 10, Джонс - 9, Экзам - 5, Грин - 5, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 25, Конли - 14, Гобер - 13, Макдэниелс - 10, Александер-Уолкер - 6, Рид - 6, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

Напомним, «Миннесота» в четвёртом матча финала Западной конференции победила «Даллас» со счётом 105:100. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Далласа». Пятая встреча между командами состоится 31 мая в Миннеаполисе.

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