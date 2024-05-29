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«Принял это на свой счёт». Эдвардс — о серии поражений в плей-офф НБА с «Далласом»

«Принял это на свой счёт». Эдвардс — о серии поражений в плей-офф НБА с «Далласом»
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22-летний защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс дал комментарий после выездной победы команды в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с клубом «Даллас Маверикс» (105:100, 1-3 в серии).

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
100 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 16, Харди - 13, Гэффорд - 12, Вашингтон - 10, Джонс - 9, Экзам - 5, Грин - 5, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 25, Конли - 14, Гобер - 13, Макдэниелс - 10, Александер-Уолкер - 6, Рид - 6, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

«Я никогда не проигрывал серию всухую, поэтому принял это на свой счёт… Не хотел проигрывать на их домашней площадке после того, как их фанаты всё время несли всякую чушь», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

В четвёртом матче с «Далласом» Эдвардс набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал девять результативных передач. Пятая игра между «Миннесотой» и «Далласом» состоится 31 мая в Миннеаполисе. Её начало запланировано на 3:30 мск.

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Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута:

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