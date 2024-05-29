«Принял это на свой счёт». Эдвардс — о серии поражений в плей-офф НБА с «Далласом»

22-летний защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс дал комментарий после выездной победы команды в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с клубом «Даллас Маверикс» (105:100, 1-3 в серии).

«Я никогда не проигрывал серию всухую, поэтому принял это на свой счёт… Не хотел проигрывать на их домашней площадке после того, как их фанаты всё время несли всякую чушь», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

В четвёртом матче с «Далласом» Эдвардс набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал девять результативных передач. Пятая игра между «Миннесотой» и «Далласом» состоится 31 мая в Миннеаполисе. Её начало запланировано на 3:30 мск.

Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута: