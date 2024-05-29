Лука Дончич высказался после поражения «Далласа» в четвёртом матче с «Миннесотой»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич дал комментарий по поводу поражения команды в четвёртой игре финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (100:105).

«Наш настрой? Нам нужно выиграть четыре игры. Какой настрой? Нам нужно выиграть ещё один матч, вот и всё», — сказал Дончич на пресс-конференции.

После поражения «Далласа» в четвёртой игре счёт в серии стал 3-1 в пользу «Маверикс». Пятую игру команды проведут 31 мая в Миннеаполисе. Её начало запланировано на 3:30 по московскому времени.

Ранее победу «Миннесоты» прокомментировал её 22-летний защитник и лидер Энтони Эдвардс, признавшийся, что воспринимал предыдущие поражения как личное.

Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе: