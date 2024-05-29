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Лука Дончич высказался после поражения «Далласа» в четвёртом матче с «Миннесотой»

Лука Дончич высказался после поражения «Далласа» в четвёртом матче с «Миннесотой»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич дал комментарий по поводу поражения команды в четвёртой игре финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (100:105).

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
100 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 16, Харди - 13, Гэффорд - 12, Вашингтон - 10, Джонс - 9, Экзам - 5, Грин - 5, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 25, Конли - 14, Гобер - 13, Макдэниелс - 10, Александер-Уолкер - 6, Рид - 6, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

«Наш настрой? Нам нужно выиграть четыре игры. Какой настрой? Нам нужно выиграть ещё один матч, вот и всё», — сказал Дончич на пресс-конференции.

После поражения «Далласа» в четвёртой игре счёт в серии стал 3-1 в пользу «Маверикс». Пятую игру команды проведут 31 мая в Миннеаполисе. Её начало запланировано на 3:30 по московскому времени.

Ранее победу «Миннесоты» прокомментировал её 22-летний защитник и лидер Энтони Эдвардс, признавшийся, что воспринимал предыдущие поражения как личное.

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Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе:

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