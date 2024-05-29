«Уралмаш» усилил состав экс-игроком «Енисея»

Белорусский лёгкий форвард Евгений Белянков перешёл в «Уралмаш». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургской команды. Стороны заключили контракт сроком на два года.

Последние два сезона Белянков выступал в составе «Енисея». В минувшем сезоне в красноярской команде белорусский игрок в среднем за матч набирал 6,4 очка и совершал 3,7 подбора. До этого Евгений выступал за «Минск», вместе с которым шесть раз становился чемпионом Беларуси и обладателем Кубка Беларуси.

Ранее в «Уралмаш» перешёл ещё один игрок «Енисея» – 27-летний защитник Джеремайя Мартин. Недавно в интервью «Чемпионату» переход Мартина прокомментировал исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов.