Менеджер НБА высказался о позиции команд по Бронни Джеймсу из-за Леброна

Один из менеджеров команды НБА высказался о Бронни Джеймсе – сыне лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, которому предстоит принять участие в драфте НБА 2024 года.

«Командам сейчас приходится вести внутренний диалог, особенно они выступают на Западе. Ведь Леброн в составе может значительно повысить ваши шансы», — приводит слова менеджера команды НБА HoopsHype.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

Ранее Бронни выразил сомнение, что какая-либо команда НБА решит задрафтовать его только ради приглашения Леброна. Драфт НБА 2024 года состоится в конце июня.

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