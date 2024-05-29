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Названы призовые, которые получили клубы Евролиги в минувшем сезоне

Названы призовые, которые получили клубы Евролиги в минувшем сезоне
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Стали известны призовые, которые получили команды Евролиги за выступление в минувшем сезоне. Как информирует Basket News, больше всего получил «Панатинаикос», ставший чемпионом турнира (€ 1,75 млн).

«Реалу», потерпевшему поражение в решающем матче «Финала четырёх» с «Панатинаикосом», будет выплачено € 0,99 млн, а завоевавшему бронзу «Олимпиакосу» – € 0,87 млн.

Призовые команд Евролиги в сезоне-2023/2024:

«Панатинаикос» – € 1,75 млн
«Реал» – € 0,99 млн
«Олимпиакос» – € 0,87 млн
«Фенербахче» – € 0,75 млн
«Монако» – € 0,7 млн
«Барселона» – € 0,64 млн
«Маккаби» – € 0,58 млн
«Баскония» – € 0,52 млн
«Виртус» – € 0,46 млн
«Анадолу Эфес» – € 0,41 млн
«Партизан» – € 0,35 млн
«Милан» – € 0,29 млн
«Валенсия» – € 0,23 млн
«Жальгирис» – € 0,17 млн.

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