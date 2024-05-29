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Названы призовые, которые получили клубы Евролиги в минувшем сезоне

Стали известны призовые, которые получили команды Евролиги за выступление в минувшем сезоне. Как информирует Basket News, больше всего получил «Панатинаикос», ставший чемпионом турнира (€ 1,75 млн).

«Реалу», потерпевшему поражение в решающем матче «Финала четырёх» с «Панатинаикосом», будет выплачено € 0,99 млн, а завоевавшему бронзу «Олимпиакосу» – € 0,87 млн.

Призовые команд Евролиги в сезоне-2023/2024:

«Панатинаикос» – € 1,75 млн

«Реал» – € 0,99 млн

«Олимпиакос» – € 0,87 млн

«Фенербахче» – € 0,75 млн

«Монако» – € 0,7 млн

«Барселона» – € 0,64 млн

«Маккаби» – € 0,58 млн

«Баскония» – € 0,52 млн

«Виртус» – € 0,46 млн

«Анадолу Эфес» – € 0,41 млн

«Партизан» – € 0,35 млн

«Милан» – € 0,29 млн

«Валенсия» – € 0,23 млн

«Жальгирис» – € 0,17 млн.

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«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги: