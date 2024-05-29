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Дончич и Ирвинг назвали виновных в поражении «Далласа» в четвёртой игре с «Миннесотой»

Дончич и Ирвинг назвали виновных в поражении «Далласа» в четвёртой игре с «Миннесотой»
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал поражение, которое потерпела команда в четвёртом матче финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (100:105). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Маверикс».

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
27 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 33, Дончич - 33, Вашингтон - 16, Джонс - 11, Харди - 7, Лайвли - 6, Гэффорд - 5, Грин - 3, Пауэлл - 2, Экзам, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Конли - 16, Макдэниелс - 15, Рид - 14, Таунс - 14, Андерсон - 10, Гобер - 9, Александер-Уолкер - 3, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

«Поражение в этом матче на мне. Я не выложился на максимум. Мы должны были сыграть лучше. Но впереди ещё одна игра, так что нам нужно сосредоточиться на ней», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Комментарий о поражении «Далласа» дал ещё один лидер команды, Кайри Ирвинг, также возложивший ответственность за результат на себя.

«Лука в этом не одинок. Я ожидал, что он скажет что-то подобное. Знаю, как сильно он хочет побеждать и как сильно хочет вести нашу команду. Так что ничего другого я не ожидал. Я тоже говорю, что это поражение на мне. Именно так и должны говорить лидеры», — сказал Ирвинг.

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