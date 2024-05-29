Дончич и Ирвинг назвали виновных в поражении «Далласа» в четвёртой игре с «Миннесотой»

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал поражение, которое потерпела команда в четвёртом матче финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (100:105). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Маверикс».

«Поражение в этом матче на мне. Я не выложился на максимум. Мы должны были сыграть лучше. Но впереди ещё одна игра, так что нам нужно сосредоточиться на ней», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Комментарий о поражении «Далласа» дал ещё один лидер команды, Кайри Ирвинг, также возложивший ответственность за результат на себя.

«Лука в этом не одинок. Я ожидал, что он скажет что-то подобное. Знаю, как сильно он хочет побеждать и как сильно хочет вести нашу команду. Так что ничего другого я не ожидал. Я тоже говорю, что это поражение на мне. Именно так и должны говорить лидеры», — сказал Ирвинг.

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