Макдэниелс — о серии с «Далласом»: у нас есть возможность победить в трёх матчах кряду

Лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс считает, что его команда сохраняет шансы на победу в серии с «Даллас Маверикс».

«Единственная игра, в которой «Маверикс» действительно нас обыграли, это третья игра серии. В остальных мы были близки к победе, но из-за своих же ошибок мы проигрывали. Но теперь у нас есть возможность победить в трёх матчах кряду», — приводит слова Макдэниелса Clutch Points.

Напомним, сегодня, 29 мая, в Далласе состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 105:100, выиграв первый матч в серии — 1-3.

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