Браун рассказал об изменениях в «Бостоне» по сравнению с предыдущими сезонами

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун дал комментарий по поводу изменений внутри команды по сравнению с предыдущими сезонами.

«Мы уже не та команда, что была в прошлом и позапрошлом сезонах. Понимаю, что все проводят параллели с тем, что происходило раньше, но каждый год наша команда меняется.

У нас появляются новые тренеры. За последние пять лет в команде было, кажется, три тренера. И всё же все обставляют всё так, будто у нас ничего не изменилось. Время идёт, накапливается опыт, и мы готовы показать максимум», — приводит слова Брауна ESPN.

Напомним, вчера «Бостон» обеспечил себе выход в финал НБА, обыграв «Индиану Пэйсерс» в четырёх матчах. По итогам серии MVP финала Восточной конференции был признан защитник «Бостона» Джейлен Браун. 27-летний баскетболист становился самым результативным игроком двух из четырёх матчей в серии с «Индианой».