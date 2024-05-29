Ирвинг: Эдвардс постоянно демонстрирует своё бесстрашие

Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг дал комментарий по поводу звёздного игрока «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

«Он показывает достаточно стабильную игру. Постоянно атакует и демонстрирует своё бесстрашие, о котором я уже упоминал ранее. Он очень в себе уверен.

Когда я нахожусь в его ситуации, я тоже не хочу уступать. В такие моменты игроки проявляют лучшие качества, чтобы подстроиться под ту защиту, которая используется против них. Он продолжит бросать, от нас требуется усложнить ему жизнь», — сказал Ирвинг на пресс-конференции после матча.

Напомним, сейчас счёт в серии 3-1 в пользу «Маверикс».

Ни одна команда в истории НБА не выигрывала противостояния в плей-офф, уступая 0-3. В финале Восточной конференции сильнее оказался «Бостон Селтикс», переигравший «Индиану Пэйсерс» в четырёх матчах.