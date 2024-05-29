Лю станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров НБА по новому контракту с «Клипперс»

Тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю согласовал новый долгосрочный контракт с командой, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Клипперс» уступили в первом раунде плей-офф в серии из шести матчей с «Даллас Маверикс». По итогам регулярного чемпионата команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, показав результат 51 победа — 31 поражение.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривают Тайрона Лю в качестве одной из наиболее вероятных замен Дарвину Хэму, который покинул пост главного тренера «озёрников» 3 мая.

Крупнейший разгром в истории НБА: