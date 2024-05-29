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«Принесу тебе кроссовки на 6-й матч в Далласе». Эдвардс рассказал о диалоге с игроком НФЛ

«Принесу тебе кроссовки на 6-й матч в Далласе». Эдвардс рассказал о диалоге с игроком НФЛ
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22-летний защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал о своём диалоге с игроком НФЛ Майком Парсонсом.

«Ну а что я мог ему сказать? Что мы проиграем в пятом матче? На нём были мои именные кроссовки. Поэтому я сказал, что принесу ему еще немного классных кроссовок в день шестого матча», – сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Напомним, «Миннесота» в четвёртом матче финала Западной конференции победила «Даллас» со счётом 105:100. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Далласа». Пятая встреча между командами состоится 31 мая в Миннеаполисе.

Сам Эдвардс в четвёртой игре набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал девять результативных передач. Пятая игра между «Миннесотой» и «Далласом» состоится 31 мая в Миннеаполисе. Её начало запланировано на 3:30 мск.

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