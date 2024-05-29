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Инсайдер: буду удивлён, если Джей Джей Редик не станет тренером «Лейкерс»

Инсайдер: буду удивлён, если Джей Джей Редик не станет тренером «Лейкерс»
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Инсайдер Bleacher Report Крис Хайнс высказал мнение о том, что экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Джей Редик станет новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я буду очень удивлен, если их следующим главным тренером станет кто-то другой, кроме Джей Джей Редика. Всё, что я слышу, — это Джей Джей Редик», — приводит слова Хайнса NBACentral.

Ранее бывший игрок НБА, а ныне эксперт Остин Риверс посоветовал Джей Джей Редику не соглашаться на пост главного тренера «Лейкерс», а начать работать с более молодой командой.

Напомним, 3 мая стало известно об увольнении Дарвина Хэма с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». После этого стали ходить слухи, что новым тренером станет именно Редик.

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