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Стало известно, сколько заработает Тайрон Лю за пять лет контракта с «Клипперс»

Стало известно, сколько заработает Тайрон Лю за пять лет контракта с «Клипперс»
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Стало известно, что «Лос-Анджелес Клипперс» достигли соглашения с Тайроном Лю о пятилетнем контракте стоимостью около $ 70 млн. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Клипперс» уступили в первом раунде плей-офф в серии из шести матчей с «Даллас Маверикс». По итогам регулярного чемпионата команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, показав результат 51 победа — 31 поражение.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривают Тайрона Лю в качестве одной из наиболее вероятных замен Дарвину Хэму, который покинул пост главного тренера «озёрников» 3 мая.

Крупнейший разгром в истории НБА:

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