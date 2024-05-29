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Дрэймонд Грин рассказал, кто из игроков НБА является его главным хейтером

Дрэймонд Грин рассказал, кто из игроков НБА является его главным хейтером
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, кто из действующих игроков НБА является его главным хейтером.

«Мой самый большой хейтер в НБА — Нуркич. «О, ему нужна помощь», «Этому бро всё ещё нужна помощь». У меня такое ощущение, что нет, это ему нужна помощь. Большая размазня.

Как он может писать нам в соцсетях «Это всё, ребята!» в то время, как у него худший результат в плей-офф в истории НБА? Худший процент побед. Но он всё равно пишет в соцсетях «Вот и всё, ребята!» — сказал Грин в эфире The Big Podcast.

Напомним, Дрэймонд Грин выступает за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2012 года. В регулярном чемпионате НБА за сезон-2023/2024 Дрэймонд Грин в среднем за игру набирал 8,7 очка, делал 7,1 подбора, 6,0 передачи, а также 1,0 перехвата.

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