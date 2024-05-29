Дрэймонд Грин рассказал, кто из игроков НБА является его главным хейтером

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, кто из действующих игроков НБА является его главным хейтером.

«Мой самый большой хейтер в НБА — Нуркич. «О, ему нужна помощь», «Этому бро всё ещё нужна помощь». У меня такое ощущение, что нет, это ему нужна помощь. Большая размазня.

Как он может писать нам в соцсетях «Это всё, ребята!» в то время, как у него худший результат в плей-офф в истории НБА? Худший процент побед. Но он всё равно пишет в соцсетях «Вот и всё, ребята!» — сказал Грин в эфире The Big Podcast.

Напомним, Дрэймонд Грин выступает за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2012 года. В регулярном чемпионате НБА за сезон-2023/2024 Дрэймонд Грин в среднем за игру набирал 8,7 очка, делал 7,1 подбора, 6,0 передачи, а также 1,0 перехвата.