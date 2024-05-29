«Тайрон — опора нашей организации». В «Клипперс» прокомментировали новый контракт с Лю

Президент «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк дал комментарий по поводу продления контракта с главным тренером команды Тайроном Лю.

«Тайрон Лю — это всё, что мы хотим видеть в главном тренере. Он блестящий тактик и прирождённый лидер с необыкновенной способностью находить общий язык с окружающими его людьми, как игроками, так и персоналом.

Четыре года назад нам выпала честь нанять Тайрона Лю, и сегодня мы чувствуем себя не менее счастливыми. Нет никого, кого бы мы предпочли в качестве тренера нашей команды. Тайрон Лю — опора нашей организации, и он будет ею ещё очень долго», — приводит слова Фрэнка пресс-служба команды.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Клипперс» уступили в первом раунде плей-офф в серии из шести матчей с «Даллас Маверикс». По итогам регулярного чемпионата команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, показав результат 51 победа — 31 поражение.