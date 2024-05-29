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Тайрон Лю: я рад начать новую эру в «Клипперс»

Тайрон Лю: я рад начать новую эру в «Клипперс»
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Тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал новый контракт с командой.

«Это то место, где я хочу быть. Мне нравилось тренировать эту команду на протяжении последних четырёх лет, и я рад начать новую эру. Я благодарен Стиву, Лоуренсу и всей организации за предоставленную возможность. С нашим владельцем, офисом, составом, персоналом и ареной у нас есть все преимущества, чтобы побеждать в настоящем и будущем, и я уверен, что мы будем побеждать», — приводит слова Лю пресс-служба «Клипперс».

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Клипперс» уступили в первом раунде плей-офф в серии из шести матчей с «Даллас Маверикс». По итогам регулярного чемпионата команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, показав результат 51 победа — 31 поражение.

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