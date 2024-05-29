Шакил О'Нил рассказал, сколько очков он с лёгкостью бы набирал в современной НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, член баскетбольного Зала славы Шакил О'Нил выразил мнение о том, что он набирал бы 40 очков в современном чемпионате.

«Смог бы я набирать 40 очков в современной НБА? Легко. Думаю, я бы так же доминировал. С учётом того, насколько открыта игра сейчас, со всеми этими трёхочковыми и шутерами, «краска» была бы гораздо более открытой зоной для меня», — сказал О'Нил в своём подкасте.

Шакил О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории НБА. Он завоевал четыре чемпионских титула в североамериканской баскетбольной лиге.

Кроме того, Шак получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финалов НБА и 15 раз был участником Матча всех звёзд. В составе сборной США «Дрим-тим» О'Нил становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом.