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Шакил О'Нил рассказал, сколько очков он с лёгкостью бы набирал в современной НБА

Шакил О'Нил рассказал, сколько очков он с лёгкостью бы набирал в современной НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, член баскетбольного Зала славы Шакил О'Нил выразил мнение о том, что он набирал бы 40 очков в современном чемпионате.

«Смог бы я набирать 40 очков в современной НБА? Легко. Думаю, я бы так же доминировал. С учётом того, насколько открыта игра сейчас, со всеми этими трёхочковыми и шутерами, «краска» была бы гораздо более открытой зоной для меня», — сказал О'Нил в своём подкасте.

Шакил О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории НБА. Он завоевал четыре чемпионских титула в североамериканской баскетбольной лиге.

Кроме того, Шак получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финалов НБА и 15 раз был участником Матча всех звёзд. В составе сборной США «Дрим-тим» О'Нил становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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