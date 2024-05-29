Кулагин: в обеих играх в Казани ЦСКА показал баскетбол высокого уровня

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин высказался по поводу положения дел в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (0-2).

«Так сложилось, что в обеих играх в Казани ЦСКА показал баскетбол высокого уровня. Во втором матче они были агрессивнее нас на протяжении почти всех 40 минут. Мы пытались вернуться в игру в третьей четверти, однако совершили несколько обидных ошибок в защите, которые вылились в лёгкие очки для ЦСКА и не позволили нам добиться желаемого.

Сейчас мы находимся там, где планировали, – на финальной стадии плей-офф. Для этого мы усердно работали с августа прошлого года. В отдельно взятом матче может победить любой. После поражения во второй игре наш главный тренер Велимир Перасович сохранял оптимизм. Он заявил, что для нас ещё ничего не потеряно. История знает большое количество различных случаев, когда команда начинала серию неудачно, но в итоге забирала своё. Так что мы смотрим вперёд с позитивом и знаем, на что способны. Уверен, нам в первую очередь следует сфокусироваться на своей игре», — приводит слова Кулагина официальный сайт УНИКСа.