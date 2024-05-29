Кулагин рассказал, как УНИКС собирается играть в гостевых матчах с ЦСКА

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин дал комментарий по поводу предстоящих игр финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Мы планируем с самого начала третьего матча в Москве не дать ЦСКА почувствовать свою игру. Постараемся навязать им борьбу на каждом участке площадки и будем стремиться к победе. Выигрывает тот, кто этого больше желает. К сожалению, вторую игру мы отдали легко. Но не будем расстраиваться, а проведём работу над ошибками. Нам нужно найти свой баскетбол в нападении и сосредоточиться на защите. В двух матчах подряд УНИКС пропустил от армейцев более 90 очков, что, безусловно, нас не красит.

ЦСКА демонстрирует командный баскетбол высокого уровня. Для победы нам необходимо защищаться намного лучше и более сбалансированно играть в нападении. Находить свои моменты, выводить партнёров на открытые броски и действовать более слаженно. У нас есть все возможности, чтобы вернуться в эту серию и показать всем любителям баскетбола, за что все мы так любим эту игру», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.