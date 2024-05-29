Винс Хантер высказался о серии с «Локомотивом»

Центровой «Зенита» Винс Хантер дал комментарий по поводу предстоящего выезда в Краснодар, где команде предстоит встретиться с «Локомотивом-Кубань» в борьбе за третье место Единой лиги ВТБ.

«Сейчас самое опасное — думать, что мы почти всё сделали, но никто из команды не будет просто заниматься не тем, чем нужно, и пытаться завершить серию спустя рукава. Мы не хотим приехать, проиграть первую игру, надеяться на вторую или потом на преимущество своей площадки. У всех есть желание воспользоваться положением сейчас, завершив сезон как можно лучше.

Мы будем готовы играть, потому что, как я уже сказал, мы не пытаемся сделать всё с минимальными усилиями, а наоборот, хотим выложиться на максимум, поэтому сейчас мы просто должны заняться делом», — приводит слова Хантера пресс-служба «Зенита».