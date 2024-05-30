Кулагин назвал игрока ЦСКА, который стал «Х-фактором» в первых двух встречах финала

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин высказался по поводу игрока ЦСКА, который оказал наибольшее влияние на результаты первых двух игр финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Во втором матче нам не удалось показать той игры в защите, которую мы планировали. Защитник ЦСКА Тримбл демонстрирует великолепный баскетбол. Думаю, он стал одним из Х-факторов обеих побед армейцев в Казани. Нам придется подумать, проанализировать и подготовить что-то новое к третьей игре в Москве. Серия продлится до четырёх побед, на этом и стоит сфокусироваться. Это самое важное. Всё, что уже произошло ранее, осталось в прошлом. Считаю, у нас есть все шансы, чтобы добиться желаемого», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.