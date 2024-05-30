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Винс Хантер рассказал, как он относится к званию лучшего игрока в двух сериях плей-офф

Винс Хантер рассказал, как он относится к званию лучшего игрока в двух сериях плей-офф
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Центровой «Зенита» Винс Хантер рассказал о своём отношении к званию лучшего игрока по мнению болельщиков в двух сериях плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Это важно для меня. Но мы проиграли в прошлой серии, поэтому я думаю, что ощущения смешанные. Я очень рад, что фанаты любят меня и то, как я играю, они всегда демонстрируют свою поддержку и любовь, это помогает мне показывать себя с лучшей стороны на площадке. Но также важно для меня выигрывать, ощущения потому и смешанные, что мы не выполнили свою работу в полуфинале с ЦСКА.

Я знаю, что многие хорошие игроки стараются изо всех сил добиться этого и набирают очки ради званий и наград. Но я буду играть так, чтобы моя команда победила. И если получится, что у меня будет четыре очка и шесть подборов, как в первой игре, но мы выиграем, то, значит, всё прошло как и должно было», — приводит слова Хантера пресс-служба «Зенита».

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