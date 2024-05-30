Названа цель интереса «Лейкерс» к Рэджону Рондо

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэджон Рондо рассматривается клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» на должность помощника главного тренера. Об этом информирует Los Angeles Times.

«Экс-защитник «Лейкерс» Рэджон Рондо находится в списке кандидатов, по словам людей, знакомых с ситуацией и не уполномоченных выступать публично», — говорится в тексте издания.

38-летний Рондо выступал в НБА с 2006 по 2022 год и выиграл титул с «Лейкерс» в сезоне-2019/2020. Кроме того, он является чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс» в 2008 году.

Напомним, «Лос-Анджелес» уволил главного тренера Дарвина Хэма с поста главного тренера после вылета команды из плей-офф. «Лейкерс» уступили «Денвер Наггетс».

Главные новости дня: