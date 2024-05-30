«Это лучшее чувство на свете». Картер — о том, как Коби относился к завершению карьеры

Экс-игрок НБА Винс Картер рассказал, как общался с легендарным баскетболистом Коби Брайантом перед тем, как принять решение о завершении карьеры.

«В мой последний сезон я объявил, что завершаю карьеру. Но я боялся этого.

Коби Брайант был на моей игре в Бруклине. Мы не были невероятными друзьями, таких людей у Коби было мало, но мы были в неплохих взаимоотношениях. Мне было очень важно услышать его слова. Я спросил его, каково это — завершать карьеру. Он мне ответил, что это самое лучшее чувство на свете, что мне понравится.

Если такой баскетбольный фрик, как Коби, говорит мне такие слова, то, думаю, вот уже теперь точно можно со спокойной душой завершить карьеру», — заявил Картер в интервью с Тэйлор Рукс.