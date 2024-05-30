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Егор Дёмин сделал заявление после новости о его переходе в NCAA

Егор Дёмин сделал заявление после новости о его переходе в NCAA
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Российский баскетболист Егор Дёмин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил мадридский «Реал», за юниорскую команду которого он выступал.

«Я буду так скучать по вам, ребята. Вперёд, Мадрид», — написал Дёмин.

Ранее сообщалось, что Дёмин будет выступать в NCAA. Говорилось, что россиянин перешёл в Университет Бригама Янга (BYU Cougars) к тренеру Кевину Янгу на сезон-2024/2025.

Напомним, недавно «Реал» одержал победу в финале Евролиги U18. Мадридская команда обыграла французскую академию INSEP со счётом 85:84.

Егор в этой игре набрал 26 очков, совершил 11 подборов, а также отдал шесть результативных передач. Также россиянин оформил три блок-шота и два перехвата.

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