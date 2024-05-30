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Кевин Гарнетт рассказал, как чемпионство изменит статус Джейсона Тейтума в лиге

Кевин Гарнетт рассказал, как чемпионство изменит статус Джейсона Тейтума в лиге
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Чемпион НБА 2008 года Кевин Гарнетт высказался о важности выигрыша титула для статуса форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума в лиге.

«Что будет значить титул для Тейтума? Это выделит его в особую категорию игроков лиги. Категорию, где находятся Яннис, Стеф, Леброн и прочие. Это те, кто доказал, что могут побеждать.

Людям в конечном счёте плевать на твою статистику, им важно, что ты выиграл. Это то, что отличает нас, чемпионов, от всех остальных.

Я могу думать, что я лучше всех на свете, но меня всегда спросят: «А что ты выиграл?» Если ты ничего не выигрываешь, то тебя будут обсуждать в определённом свете.

Если «Бостон» вместе с Джейсоном выиграет титул, то всё, они добились цели, от них самих будет зависеть, как они долго пробудут на вершине. Это будет уже другой разговор, другие категории», — заявил Гарнетт в подкасте All The Smoke.

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