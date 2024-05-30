Картер-Уильямс рассказал, как Батлер унизил бывшего тренера «Чикаго Буллз» Хойберга

Лучший новичок НБА сезона-2013/2014 Майкл Картер-Уильямс рассказал о конфликтном диалоге между форвардом Джимми Батлером и бывшим тренером «Чикаго Буллз» Фредом Хойбергом.

«Самый сумасшедший сезон в моей карьере прошёл в «Чикаго». Обожаю Джимми, он отличный чувак, но эта история просто сумасшедшая.

В то время у нас была ужасная атмосфера в раздевалке. Причём уже в начале сезона. Батлер сильно не ладил с тренером Хойбергом. Была одна игра, где Батлер получил технарь, он был крайне недоволен. В той игре многие технарь получили, даже Тадж Гибсон, но не Хойберг, он даже и не пытался вступать в конфронтацию ни с кем.

Увидев, что Джимми им недоволен, Фред спросил у него, мол, что происходит, скажи прямо. Батлер ответил ему: «Первое, я думаю, что ты мягкотелый. Второе — ты мне не нравишься». В итоге Хойберг его тут же послал куда подальше! А Батлер такой: «Теперь ты меня посылаешь, хотя сам попросил сказать напрямую, что я чувствую».

Я такого никогда не слышал и не видел, чтобы встречи игроков с тренерами так проходили», — заявил Картер-Уильямс на шоу Танасиса Адетокунбо.