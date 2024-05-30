Дрэймонд Грин заявил, что может стать тренером «Голден Стэйт» в будущем

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о своём разговоре касательно своей будущей карьеры с владельцем команды Джо Лэйкобом.

«Как-то раз Джо Лэйкоб мне сказал: «Я вижу, что ты мог бы стать нашим тренером когда-нибудь». Он сказал, что я могу стать наставником «Уорриорз» когда-нибудь потом, когда Керр завершит карьеру.

Эти слова очень многое для меня значат. Значит, владелец команды, основываясь на том, как я играю, решил, что я стану хорошим тренером. Это важная вещь! Если ты готов дать кому-то тренировать свою команду — это очень много значит.

Тем более учитывая, что наш тренер Стив Керр один из лучших специалистов в истории. Но в итоге всё равно владелец команды подумал, что я могу тоже быть тренером. Это вообще сносит мне башку», — заявил Грин в подкасте Point the Game.