Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин заявил, что может стать тренером «Голден Стэйт» в будущем

Дрэймонд Грин заявил, что может стать тренером «Голден Стэйт» в будущем
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о своём разговоре касательно своей будущей карьеры с владельцем команды Джо Лэйкобом.

«Как-то раз Джо Лэйкоб мне сказал: «Я вижу, что ты мог бы стать нашим тренером когда-нибудь». Он сказал, что я могу стать наставником «Уорриорз» когда-нибудь потом, когда Керр завершит карьеру.

Эти слова очень многое для меня значат. Значит, владелец команды, основываясь на том, как я играю, решил, что я стану хорошим тренером. Это важная вещь! Если ты готов дать кому-то тренировать свою команду — это очень много значит.

Тем более учитывая, что наш тренер Стив Керр один из лучших специалистов в истории. Но в итоге всё равно владелец команды подумал, что я могу тоже быть тренером. Это вообще сносит мне башку», — заявил Грин в подкасте Point the Game.

Материалы по теме
Дрэймонд Грин рассказал, кто из игроков НБА является его главным хейтером
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android