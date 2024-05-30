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Игрок «Спёрс» Осман: Леброн делал то же, что и Вембаньяма, но не до такой степени

Игрок «Спёрс» Осман: Леброн делал то же, что и Вембаньяма, но не до такой степени
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Баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Джеди Осман высказался о своём партнёре ко команде Викторе Вембаньяме, а также сравнил его с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Напомним, Осман и Джеймс вместе играли в «Кливленд Кавальерс».

«Вембаньяма приходит на тренировки очень рано. Прежде чем выйти на паркет, он идёт заниматься на тренажёрах, делает растяжку и разминается. После тренировки он снова возвращается к тренажёрам. Он постоянно работает.

Леброн примерно то же самое делал, но не до такой степени. Они очень разные, у них отличаются подходы.

В девять вечера Виктор отключает телефон, чтобы его никто не беспокоил. Мне очень повезло играть с таким талантливым игроком. Он точно будет лицом НБА в будущем», — приводит слова Османа Eurohoops.

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