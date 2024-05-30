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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Локомотив» — «Зенит»: во сколько начало, где смотреть 3-й матч серии за 3-е место ЕЛ

«Локомотив» — «Зенит»: во сколько начало, где смотреть 3-й матч серии за 3-е место ЕЛ
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Сегодня, 30 мая, в Краснодаре на арене «Баскет-холл» состоится третий матч серии за третье место Единой лиги между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Матч начнётся в 19:30 мск. Игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч». Начало трансляции — в 19:25 мск. Также встречу в прямом эфире можно будет увидеть на официальном сайте Единой лиги.

«Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0, выиграв оба матча у себя дома. Напомним, противостояние будет вестись до трёх побед. Таким образом, петербургская команда находится в одной победе от завоевания третьего места по итогам сезона.

В полуфиналах сине-бело-голубые уступили ЦСКА со счётом 2-4 в серии, а «Локо», в свою очередь, проиграл УНИКСу в семи матчах.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.

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