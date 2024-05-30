Источник: «Динамо» Владивосток может заменить «Минск» в следующем сезоне Единой лиги

Победитель Суперлиги-2023/2024 «Динамо» Владивосток может заменить «Минск» в следующем сезоне Единой лиги, сообщает телеграм-канал «Перехват». Напомним, в Сети появились сообщения о том, что белорусская команда не будет выступать в следующем сезоне ЕЛ.

Клуб отправил заявку в офис лиги на вступление в самый статусный отечественный турнир. Заявка была подана позже дедлайна, но поскольку в турнире станет на одну команду меньше, лига может принять дальневосточный клуб.

Чтобы принять такое решение, клубы должны проголосовать.

Совет лиги назначен на 14 июня, именно тогда стоит ожидать окончательных решений по составу участников на следующий сезон.

Напомним, «Динамо» переиграло «Химки» в финальной серии Суперлиги.