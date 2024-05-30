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Журналист Гринберг: Энтони Эдвардс — наследник Коби Брайанта и Майкла Джордана

Журналист Гринберг: Энтони Эдвардс — наследник Коби Брайанта и Майкла Джордана
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Спортивный обозреватель телеканала ESPN Майк Гринберг высказал своё мнение о том, чего может достичь защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в своей карьере.

«Вы можете назвать кого угодно, Луку, Йокича, Янниса, кого угодно, в ближайшие 10 лет Эдвардс выиграет больше чемпионств, чем они. Если бы у меня был выбор создать команду с нуля и на выбор у меня были бы все эти игроки, я бы выбрал Эдвардса.

Ему, если что, только 22 года! Он играет на двух сторонах площадки. Энтони является наследником Коби Брайанта и Майкла Джордана. Это не фейк, он не пытается притворяться Майком, он просто является подобным игроком сам по себе, он таким родился», — заявил Гринберг в эфире шоу Get Up на телеканале ESPN.

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