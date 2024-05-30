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Кендрик Перкинс назвал топ-5 лучших клатчеров за всю историю игр в рамках плей-офф НБА

Кендрик Перкинс назвал топ-5 лучших клатчеров за всю историю игр в рамках плей-офф НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал пятерых баскетболистов, которые являются лучшими клатчерами в истории матчей в рамках плей-офф НБА.

«Неважно, согласны ли вы со мной или нет, поскольку это мой список», — написал Кендрик Перкинс в своих социальных сетях.

  1. Майкл Джордан («Чикаго Буллз»);
  2. Билл Расселл («Бостон Селтикс»);
  3. Роберт Орри («Сан-Антони Спёрс»);
  4. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);
  5. Пол Пирс («Бостон Селтикс»)

Кендрик Перкинс играл в НБА на протяжении 15 лет — с 2003 по 2018 год.

Ранее Перкинс высказался о повышенном внимании СМИ к Бронни Джеймсу, сыну форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

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