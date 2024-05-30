Усман Гаруба опроверг слухи о переходе в «Реал» Мадрид

Испанский центровой Усман Гаруба прокомментировал слухи, связывающие его с мадридским «Реалом», где он играл до переезда в НБА.

«Обычно я не пишу здесь, но на этот раз мне придётся это сделать.

Я понимаю каждого журналиста/инсайдера и работу, которую они делают, но они должны уважать игроков и команды, а не публиковать фейковые новости, не зная, что происходит на самом деле.

Мое будущее ещё не определено, так что хватит распространять ложь. Мы продолжаем работать. Спасибо», — написал Гаруба на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Усман Гаруба за три года в НБА принял участие в 105 играх. Гаруба провёл бо́льшую часть сезона-2023/2024 в составе «Санта-Крус Уорриорз» в G-лиге. В 22 играх регулярного сезона он набирал в среднем 13,0 очка, делал 10,5 подбора, 2,0 передачи, 1,2 перехвата и 1,2 блок-шота. Он сыграл всего шесть игр (18 минут) за «Голден Стэйт Уорриорз» в НБА, набрав в общей сложности три очка, сделав семь подборов и три блок-шота.