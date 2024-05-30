Эй Смит: могу привести доводы в пользу того, что Кави худшая суперзвезда в истории НБА

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард является одной из худших суперзвёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Хочу оставить послание всем баскетбольным экспертам и аналитикам, которые постоянно хвалят Кавая Леонарда — вы меня просто достали. Он суперзвезда, когда здоров. Но я могу привести доводы в пользу того, что Кави худшая суперзвезда в истории этого спорта», — приводит слова Стивена Эй Смита портал Clutch Points.

Напомним, Кавай Леонард провёл в регулярном сезоне-2023/2024 НБА 68 игр. В среднем за матч он набирал 23,7 очка, а также делал 6,1 подбора.

Ранее Стивен Эй Смит рассказал, в каком случае лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выберет опцию игрока.