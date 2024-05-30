Никола Вучевич вошел в состав олимпийской сборной Черногории

Игрок «Чикаго Буллз» Никола Вучевич включён в состав сборной Черногории на отборочный олимпийский турнир.

С другой стороны, на турнире в Риге не сыграют Боян Дублевич, Никола Иванович, Неманья Радович, Марко Тодорович и Владимир Михайлович. Такое решение принял главный тренер сборной Черногории Боско Радович.

В состав команды вошли:

Кендрик Перри («Уникаха»);

Игор Дробняк («Дерби»);

Петар Попович («Будучность»);

Федор Жугич («Геттинген»);

Йован Кляич («Гран-Канария»);

Лука Богавац («Дерби»);

Зоран Вучелич («Дерби»);

Джона Радебо («Мурсия»);

Дино Радончич («Бавария»);

Андрия Славкович («Будучность»);

Эмир Хаджибегович («Дерби»);

Алекса Илич («Спартак» Суботица);

Василий Бачович («Дерби»);

Марко Симонович («Бешикташ»);

Зоран Николич («Воеводина»);

Филип Анджушич («Подгорица»);

Никола Вучевич («Чикаго Буллз»).

Отборочный турнир к Олимпийским играм пройдет со 2 по 7 июля в Риге. Черногория попала в группу с Камеруном и Бразилией. Во второй группе сразятся Латвия, Грузия и Филиппины.

В полуфинал выходят по две команды, а победитель турнира обеспечит себе место на Олимпийских играх.