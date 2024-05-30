Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Вучевич вошел в состав олимпийской сборной Черногории

Никола Вучевич вошел в состав олимпийской сборной Черногории
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок «Чикаго Буллз» Никола Вучевич включён в состав сборной Черногории на отборочный олимпийский турнир.

С другой стороны, на турнире в Риге не сыграют Боян Дублевич, Никола Иванович, Неманья Радович, Марко Тодорович и Владимир Михайлович. Такое решение принял главный тренер сборной Черногории Боско Радович.

В состав команды вошли:
Кендрик Перри («Уникаха»);
Игор Дробняк («Дерби»);
Петар Попович («Будучность»);
Федор Жугич («Геттинген»);
Йован Кляич («Гран-Канария»);
Лука Богавац («Дерби»);
Зоран Вучелич («Дерби»);
Джона Радебо («Мурсия»);
Дино Радончич («Бавария»);
Андрия Славкович («Будучность»);
Эмир Хаджибегович («Дерби»);
Алекса Илич («Спартак» Суботица);
Василий Бачович («Дерби»);
Марко Симонович («Бешикташ»);
Зоран Николич («Воеводина»);
Филип Анджушич («Подгорица»);
Никола Вучевич («Чикаго Буллз»).

Отборочный турнир к Олимпийским играм пройдет со 2 по 7 июля в Риге. Черногория попала в группу с Камеруном и Бразилией. Во второй группе сразятся Латвия, Грузия и Филиппины.

В полуфинал выходят по две команды, а победитель турнира обеспечит себе место на Олимпийских играх.

Материалы по теме
В Федерации баскетбола Франции приняли категоричное решение по Эртелю перед ОИ в Париже
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android