Никола Вучевич вошел в состав олимпийской сборной Черногории

Игрок «Чикаго Буллз» Никола Вучевич включён в состав сборной Черногории на отборочный олимпийский турнир.
С другой стороны, на турнире в Риге не сыграют Боян Дублевич, Никола Иванович, Неманья Радович, Марко Тодорович и Владимир Михайлович. Такое решение принял главный тренер сборной Черногории Боско Радович.
В состав команды вошли:
Кендрик Перри («Уникаха»);
Игор Дробняк («Дерби»);
Петар Попович («Будучность»);
Федор Жугич («Геттинген»);
Йован Кляич («Гран-Канария»);
Лука Богавац («Дерби»);
Зоран Вучелич («Дерби»);
Джона Радебо («Мурсия»);
Дино Радончич («Бавария»);
Андрия Славкович («Будучность»);
Эмир Хаджибегович («Дерби»);
Алекса Илич («Спартак» Суботица);
Василий Бачович («Дерби»);
Марко Симонович («Бешикташ»);
Зоран Николич («Воеводина»);
Филип Анджушич («Подгорица»);
Никола Вучевич («Чикаго Буллз»).
Отборочный турнир к Олимпийским играм пройдет со 2 по 7 июля в Риге. Черногория попала в группу с Камеруном и Бразилией. Во второй группе сразятся Латвия, Грузия и Филиппины.
В полуфинал выходят по две команды, а победитель турнира обеспечит себе место на Олимпийских играх.