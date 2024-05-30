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«Лейкерс» готовы обменять Джарреда Вандербилта

«Лейкерс» готовы обменять Джарреда Вандербилта
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«Лос-Анджелес Лейкерс» готов этим летом рассмотреть варианты обмена своего форварда Джарреда Вандербилта. Об этом на своём YouTube-канале сообщает инсайдер НБА, журналист The Athletic Джован Буха.

25-летний Вандербилт в сезоне-2023/2024 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» набирал в среднем 5,2 очка, делал 4,8 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата при 51,8% попадания с игры. Но из-за травм Джарред сыграл лишь в 29 матчах своей команды.

Напомним, лёгкий форвард «Лос-Анджелеса» получил травму правой стопы в начале февраля, в первой половине игры с «Бостон Селтикс» (114:105), из-за чего пропустил остаток регулярного сезона.

Джарред Вандербилт перед началом сезона заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 48 млн.

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