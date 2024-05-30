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Журналист прокомментировал слухи о возможном объединении Бронни и Леброна

Журналист прокомментировал слухи о возможном объединении Бронни и Леброна
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Спортивный обозреватель телеканала FOX Sports Колин Коухерд прокомментировал слухи о возможном объединении Бронни Джеймса со своим отцом, форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в одной команде.

«Этого не произойдёт. Бронни уже сказал, что хотел бы выбрать свой собственный путь, и Леброн сказал, что хотел бы, чтобы Бронни выбрал свой собственный путь», — приводит слова Коухерда портал TotalProSports.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

Ранее инсайдер The Athletic Йован Буха заявил, что для выбора Бронни Джеймса на драфте «озёрникам» может потребоваться выплатить приличную сумму.

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Источник: выбор Бронни Джеймса на драфте может обойтись «Лейкерс» в $ 7 млн
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