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Дрэймонд Грин обеспокоен физическим состоянием Энтони Эдвардса в 4-й игре с «Маверикс»

Дрэймонд Грин обеспокоен физическим состоянием Энтони Эдвардса в 4-й игре с «Маверикс»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил обеспокоенность физическим состоянием 22-летнего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в четвёртом матче с «Даллас Маверикс» в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне показалось, что c ним было что-то не так. Его дыхание не было в порядке. А также исчез тот прилив энергии, который был накануне вечером, это можно было сразу заметить!» — приводит слова Грина портал TotalProSports.

Напомним, четвёртая встреча между «Маверикс» и «Тимбервулвз» состоялась 29 мая. Игра завершилась победой «Миннесоты» со счётом 105:100. Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 29 очков, 10 подборов и девять результативных передач.

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