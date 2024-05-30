«Локо» обыграл «Зенит» и продлил серию за третье место Единой лиги

Сегодня, 30 мая, в Краснодаре на арене «Баскет-холл» состоялся третий матч серии за третье место Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» (Санкт-Петербург). Игра закончилась со счётом 90:87 (14:23, 25:23, 30:19, 21:22) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Карвел Андерсон, который записал в свой актив 19 очков, два подбора и одну передачу. У «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировал легкий форвард Сергей Карасёв – он набрал 27 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

Первые два матча серии выиграл «Зенит». Четвёртая игра состоится 1 июня в Краснодаре. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени. Серия за третье место проводится до трёх побед.

Напомним, в полуфинале «Зенит» в шести матчах проиграл ЦСКА. Команда из Краснодара уступила УНИКСу (3-4). В финальной паре на данный момент счёт 2-0 в пользу столичного клуба.