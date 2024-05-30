Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Локомотив-Кубань — Зенит, результат матча 30 мая 2024, 90:87, третий матч за третье место Единой лиги 2023/2024

«Локо» обыграл «Зенит» и продлил серию за третье место Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 мая, в Краснодаре на арене «Баскет-холл» состоялся третий матч серии за третье место Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» (Санкт-Петербург). Игра закончилась со счётом 90:87 (14:23, 25:23, 30:19, 21:22) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
30 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 87
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Барфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Андерсон, Емченко
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Герасимов, Карасёв, Клименко, Эртель, Зубков, Торопов, Карлтон, Хантер

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Карвел Андерсон, который записал в свой актив 19 очков, два подбора и одну передачу. У «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировал легкий форвард Сергей Карасёв – он набрал 27 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

Первые два матча серии выиграл «Зенит». Четвёртая игра состоится 1 июня в Краснодаре. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени. Серия за третье место проводится до трёх побед.

Напомним, в полуфинале «Зенит» в шести матчах проиграл ЦСКА. Команда из Краснодара уступила УНИКСу (3-4). В финальной паре на данный момент счёт 2-0 в пользу столичного клуба.

Материалы по теме
Центровой «Локомотива-Кубань» Морис Ндур выбыл до конца сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android