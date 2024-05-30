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Рич Пол: «Лейкерс» должны оценивать Бронни Джеймса, как любого другого игрока на драфте

Рич Пол: «Лейкерс» должны оценивать Бронни Джеймса, как любого другого игрока на драфте
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Известный баскетбольный агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол, представляющий интересы Бронни Джеймса, дал понять, что он не хочет, чтобы «Лос-Анджелес Лейкерс» по-особенному относились к Бронни.

«Лейкерс» нужно оценивать Бронни, как всех остальных игроков на драфте. Если они его ценят и подпишут, то будет здорово. Если его выберет другая команда – тоже здорово. Я не огорчусь.

Конечно, люди слышат, что отец и сын могут играть вместе, но это не наша цель. Если это произойдёт, то отлично. Я не зациклен на этом и не возлагаю на Бронни нереалистичных ожиданий. Он далёк от готового продукта. Но у него отличная позиция для старта. Не думаю, что его не задрафтуют, но если это произойдёт и нам придётся отказаться от драфта, то ничего страшного», — приводит слова Пола ESPN.

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Источник: выбор Бронни Джеймса на драфте может обойтись «Лейкерс» в $ 7 млн
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