Рич Пол: «Лейкерс» должны оценивать Бронни Джеймса, как любого другого игрока на драфте

Известный баскетбольный агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол, представляющий интересы Бронни Джеймса, дал понять, что он не хочет, чтобы «Лос-Анджелес Лейкерс» по-особенному относились к Бронни.

«Лейкерс» нужно оценивать Бронни, как всех остальных игроков на драфте. Если они его ценят и подпишут, то будет здорово. Если его выберет другая команда – тоже здорово. Я не огорчусь.

Конечно, люди слышат, что отец и сын могут играть вместе, но это не наша цель. Если это произойдёт, то отлично. Я не зациклен на этом и не возлагаю на Бронни нереалистичных ожиданий. Он далёк от готового продукта. Но у него отличная позиция для старта. Не думаю, что его не задрафтуют, но если это произойдёт и нам придётся отказаться от драфта, то ничего страшного», — приводит слова Пола ESPN.