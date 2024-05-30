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Карвел Андерсон первым в истории Единой лиги реализовал 150 трёхочковых за сезон

Карвел Андерсон первым в истории Единой лиги реализовал 150 трёхочковых за сезон
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Защитник «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон в сегодняшней игре с «Зенитом» достиг отметки 150 реализованных трёхочковых бросков за сезон.

Топ-3 игрока после Карвела по этому показателю:
Ксэвьер Ратэн-Мэйс — 126 (сезон-2023/2024);
Алексей Швед — 103 (сезон-2016/2017);
Трент Фрейзер — 100 (сезон-2023/2024).

В состоявшемся сегодня, 30 мая, в Краснодаре третьем матче бронзовой серии Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» (Санкт-Петербург) Андерсон стал самым результативным игроком в составе своей команды. Он набрал 19 очков, сделал два подбора и одну передачу. Карвел реализовал три дальних броска, теперь на его счету 152 трёхочковых попадания за сезон.

Игра закончилась со счётом 90:87 (14:23, 25:23, 30:19, 21:22) в пользу «Локо».

Первые два матча серии выиграл «Зенит». Четвёртая игра состоится 1 июня в Краснодаре. Серия за третье место проводится до трёх побед.

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