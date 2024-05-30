Эксперт сказал, почему Тайрон Лю не занял пост главного тренера «Лейкерс»

Бывший игрок «Чикаго Буллз», а ныне эксперт Джей Уильямс назвал причину, из-за которой Тайрон Лю не смог присоединиться к «Лос-Анджелес Лейкерс» в качестве нового главного тренера.

«Скорее всего, многие люди могли бы сказать: «Эй, Тайрону следовало перейти в «Лейкерс». Одна из вещей, которую они не понимают, когда говорят об этом, заключается в том, что «Лейкерс» ограничены в финансах, поскольку им приходится выплачивать большие деньги Леброну. Вы сами знаете, что Джеймс зарабатывает более $ 50 млн в год», — приводит слова Уильямса портал Sportskeeda.

Напомним, вчера, 29 мая, стало известно, что Тайрон Лю согласовал новый долгосрочный контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее журналист прокомментировал слухи о возможном объединении Бронни и Леброна Джеймса.