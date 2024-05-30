Александр Секулич: в заключительном домашнем матче хотим показать лучшую версию «Локо»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в третьем матче «бронзовой» серии Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые на протяжении всего сезона нас здорово поддерживали, но сегодня их влияние было особенным – дали энергию, помогли вытащить победу в матче с таким сильным соперником. Пользуясь случаем, я хочу пригласить всех 1 июня на наш заключительный домашний матч сезона. Мы хотим показать свой лучший баскетбол, лучшую версию «Локомотива-Кубань», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.

Четвёртая игра серии состоится 1 июня в Краснодаре. Серия за третье место проводится до трёх побед.