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Александр Секулич: в заключительном домашнем матче хотим показать лучшую версию «Локо»

Александр Секулич: в заключительном домашнем матче хотим показать лучшую версию «Локо»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в третьем матче «бронзовой» серии Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые на протяжении всего сезона нас здорово поддерживали, но сегодня их влияние было особенным – дали энергию, помогли вытащить победу в матче с таким сильным соперником. Пользуясь случаем, я хочу пригласить всех 1 июня на наш заключительный домашний матч сезона. Мы хотим показать свой лучший баскетбол, лучшую версию «Локомотива-Кубань», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
30 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 87
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Андерсон - 19, Акун-Пёрселл - 13, Щербенев - 11, Узинский - 11, Емченко - 10, Барфорд - 9, Мартюк - 8, Темиров - 5, Елатонцев - 4, Квитковских
Зенит: Карасёв - 27, Эртель - 17, Фрейзер - 14, Хантер - 12, Герасимов - 6, Захаров - 3, Клименко - 2, Зубков - 2, Торопов - 2, Морган - 1, Карлтон - 1

Четвёртая игра серии состоится 1 июня в Краснодаре. Серия за третье место проводится до трёх побед.

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