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Хавьер Паскуаль: эта серия изматывающая, мы оставили много сил в полуфинале

Хавьер Паскуаль: эта серия изматывающая, мы оставили много сил в полуфинале
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение команды в третьем матче с «Локомотивом-Кубань» в серии за третье место. Встреча завершилась со счётом 90:87.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
30 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 87
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Андерсон - 19, Акун-Пёрселл - 13, Щербенев - 11, Узинский - 11, Емченко - 10, Барфорд - 9, Мартюк - 8, Темиров - 5, Елатонцев - 4, Квитковских
Зенит: Карасёв - 27, Эртель - 17, Фрейзер - 14, Хантер - 12, Герасимов - 6, Захаров - 3, Клименко - 2, Зубков - 2, Торопов - 2, Морган - 1, Карлтон - 1

«Поздравляю «Локо» с заслуженной победой. Наша команда в первой половине контролировала ход игры, но потом соперник перехватил инициативу. Мы допустили ошибки в нападении. В защите не были так надёжны, чтобы в итоге праздновать победу. Эта серия изматывающая, и мы оставили много сил в полуфинале. Много борьбы, а также нас преследуют травмы. Сегодня недосчитались Вольхина. Но, несмотря ни на что, мы хотим завершить сезон успешно и закончить чемпионат с медалями», — приводит слова Хавьера Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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