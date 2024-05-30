Хавьер Паскуаль: эта серия изматывающая, мы оставили много сил в полуфинале

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение команды в третьем матче с «Локомотивом-Кубань» в серии за третье место. Встреча завершилась со счётом 90:87.

«Поздравляю «Локо» с заслуженной победой. Наша команда в первой половине контролировала ход игры, но потом соперник перехватил инициативу. Мы допустили ошибки в нападении. В защите не были так надёжны, чтобы в итоге праздновать победу. Эта серия изматывающая, и мы оставили много сил в полуфинале. Много борьбы, а также нас преследуют травмы. Сегодня недосчитались Вольхина. Но, несмотря ни на что, мы хотим завершить сезон успешно и закончить чемпионат с медалями», — приводит слова Хавьера Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.