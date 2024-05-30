Сергей Карасёв установил личный рекорд по очкам в играх плей-офф Единой лиги

Лёгкий форвард «Зенита» (Санкт-Петербург) Сергей Карасёв установил личный рекорд по набранным очкам в играх плей-офф Единой лиги ВТБ.

В состоявшемся сегодня, 30 мая, в Краснодаре третьем матче «бронзовой» серии Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» Карасёв стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 27 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

Этого не хватило «Зениту» для победы. Игра закончилась со счётом 90:87 (14:23, 25:23, 30:19, 21:22) в пользу «Локомотива-Кубань». Однако Сергей побил личный рекорд по очкам в плей-офф. Предыдущее его достижение – 25 очков за матч.

Первые два матча серии выиграл «Зенит». Четвёртая игра состоится 1 июня в Краснодаре. Серия за третье место проводится до трёх побед.