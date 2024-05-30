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Сергей Карасёв установил личный рекорд по очкам в играх плей-офф Единой лиги

Сергей Карасёв установил личный рекорд по очкам в играх плей-офф Единой лиги
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Лёгкий форвард «Зенита» (Санкт-Петербург) Сергей Карасёв установил личный рекорд по набранным очкам в играх плей-офф Единой лиги ВТБ.

В состоявшемся сегодня, 30 мая, в Краснодаре третьем матче «бронзовой» серии Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» Карасёв стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 27 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
30 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 87
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Андерсон - 19, Акун-Пёрселл - 13, Щербенев - 11, Узинский - 11, Емченко - 10, Барфорд - 9, Мартюк - 8, Темиров - 5, Елатонцев - 4, Квитковских
Зенит: Карасёв - 27, Эртель - 17, Фрейзер - 14, Хантер - 12, Герасимов - 6, Захаров - 3, Клименко - 2, Зубков - 2, Торопов - 2, Морган - 1, Карлтон - 1

Этого не хватило «Зениту» для победы. Игра закончилась со счётом 90:87 (14:23, 25:23, 30:19, 21:22) в пользу «Локомотива-Кубань». Однако Сергей побил личный рекорд по очкам в плей-офф. Предыдущее его достижение – 25 очков за матч.

Первые два матча серии выиграл «Зенит». Четвёртая игра состоится 1 июня в Краснодаре. Серия за третье место проводится до трёх побед.

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